Mit der Seilbahn ins Unglück

Folge vom 29.09.2025: Mit der Seilbahn ins Unglück

23 Min. Ab 12

Schwere Verletzung im jugendlichen Leichtsinn: Ein 17-Jähriger surft auf einer Spielplatz-Seilbahn, stürzt und bleibt schwerverletzt liegen. Die Retter um Philipp Stehling und Thomas Schmidt haben alle Hände voll zu tun, denn nicht nur der Gestürzte braucht Hilfe.

