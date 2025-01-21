Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tödliches Heimwerken: Als Benjamin Werter bei der Renovierung eines Hauses einen leichtsinnigen Fehler begeht, erleidet er einen schweren Stromschlag. Die eiligst alarmierten Retter Philipp Stehling und Thomas Schmidt kämpfen um das Leben des Familienvaters, doch als sie glauben Benjamin stabilisiert zu haben, verschlechtert sich sein Zustand dramatisch ...

