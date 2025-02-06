Zum Inhalt springenBarrierefrei
NOTRUF

Lebensgefahr nach Beziehungsstreit

SAT.1Folge vom 06.02.2025
Lebensgefahr nach Beziehungsstreit

Lebensgefahr nach BeziehungsstreitJetzt kostenlos streamen

NOTRUF

Folge vom 06.02.2025: Lebensgefahr nach Beziehungsstreit

23 Min.Folge vom 06.02.2025Ab 12

Als ein Beziehungsstreit eskaliert, fügt sich der alkoholisierte Sven Eisenbach selbst eine schwere Schnittwunde zu. Er droht daran zu verbluten. Trotz seines lebensbedrohlichen Zustands flüchtet er auch vor den Rettern. Doch die geben nicht auf und können dem flüchtigen Sven nach kurzer Suche gerade noch das Leben retten.

