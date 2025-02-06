Lebensgefahr nach BeziehungsstreitJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 06.02.2025: Lebensgefahr nach Beziehungsstreit
23 Min.Folge vom 06.02.2025Ab 12
Als ein Beziehungsstreit eskaliert, fügt sich der alkoholisierte Sven Eisenbach selbst eine schwere Schnittwunde zu. Er droht daran zu verbluten. Trotz seines lebensbedrohlichen Zustands flüchtet er auch vor den Rettern. Doch die geben nicht auf und können dem flüchtigen Sven nach kurzer Suche gerade noch das Leben retten.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
