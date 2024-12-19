NOTRUF
Folge vom 19.12.2024: Extreme Hodenschmerzen
23 Min.Folge vom 19.12.2024Ab 12
Es ist der Albtraum eines jeden Mannes, wenn die Hoden schmerzen. Doch wenn diese auch noch auf die doppelte Größe anschwellen, ist es Zeit für den Einsatz von Notarzt Moritz Tellmann, der es bei diesem Einsatz mit einer besonders pikanten Verletzung zu tun hat. - Jeder kennt es - eine Party eskaliert und am Ende muss sich jemand übergeben. Doch nach der Party dieser Gothic-Freunde ist der Kater so beängstigend, dass Rettungssanitäterin Franziska Bender eingreifen muss ...
