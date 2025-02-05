Zum Inhalt springenBarrierefrei
NOTRUF

Beinbruch nach Astbruch im Sturm

SAT.1Folge vom 05.02.2025
Beinbruch nach Astbruch im Sturm

NOTRUF

Folge vom 05.02.2025: Beinbruch nach Astbruch im Sturm

23 Min.Folge vom 05.02.2025Ab 12

Nachdem Jan Hoffmann an einem stürmischen Tag auf seiner täglichen Joggingrunde von einem herabstürzendem Ast getroffen und schwer verletzt wurde, haben die Retter Philipp Stehling und Thomas Schmidt nicht nur mit dem Wetter, sondern auch mit weiteren schwierigen Umständen zu kämpfen.

