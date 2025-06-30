Zur falschen Zeit am falschen OrtJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 30.06.2025: Zur falschen Zeit am falschen Ort
23 Min.Folge vom 30.06.2025Ab 12
Pascal Schlüter will heute die Weichen für die gemeinsame Zukunft mit seiner Freundin stellen. Auf dem Heimweg verunglückt er mit seinem E-Scooter aber so schwer, dass nicht nur Rettungssanitäterin Christiane Krüger um das Leben des Patienten bangt.
