NOTRUF
Folge vom 10.12.2024: Die kleine Retterin
23 Min.Folge vom 10.12.2024Ab 12
Bei ihrem nächsten Einsatz wird Rettungssanitäterin Patrizia Helter schnell klar, dass der Einsatz ohne die Hilfe eines Sechsjährigen Mädchens auch anders hätte verlaufen können. - Dass eine erhöhte Herzfrequenz nicht immer etwas mit Verliebtsein zu tun hat, weiß Rettungssanitäter Florian Franke nur zu gut. Schnell durchschaut er, warum das Paar nicht direkt mit der Sprache rausrückt.
