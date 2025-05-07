Der Messermann vom DachbodenJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 07.05.2025: Der Messermann vom Dachboden
Die Situation wirkt zu Anfang bedrohlich: Ein Mann mit Messer soll sich im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses verschanzt haben. Als die Polizei aber niemanden finden kann, versuchen sich die Retter im Dickicht von Einbildung und Wahrheit ihres Patienten zurechtzufinden.
