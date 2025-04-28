Alkoholvergiftung durch verseuchte TamponsJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 28.04.2025: Alkoholvergiftung durch verseuchte Tampons
23 Min.Folge vom 28.04.2025Ab 12
Alkoholvergiftung durch verseuchte Tampons: Als die 16-jährige Greta in einem Club zusammenbricht, sieht für die eintreffenden Rettungskräfte um Charlotte Jarosch von Schweder alles nach einer Überdosis Alkohol aus ...
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1