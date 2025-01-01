Ocean Safari
Ozean-Safari ist eine fünfteilige Reise- und Abenteuerserie, die in Kenia spielt und von der südafrikanischen Moderatorin Andi van Zyl präsentiert wird. Andi hat eine Mission: Sie will an fünf verschiedenen Orten in Kenia die unterschiedlichsten Menschen treffen, bei denen das Wasser im Zentrum ihres Lebens steht. An den Orten angekommen lässt sie sich von den charismatischen Wasser-Experten deren Tricks zeigen, um die Geheimnisse der Destinationen bestmöglichst kennenzulernen. Sie hat nur drei Tage Zeit, um die Aufgabe zu erfüllen. Die Angst, es nicht zu schaffen, ist eine lauernde Gefahr, die jedoch das Beste aus Andi herausholen kann.
