Off Air - ganz privat
1 StaffelAb 6
Off Air - ganz privat
Wenn das SAT.1-Frühstücksfernsehen am Morgen vorbei ist, gehen die Kameras noch nicht aus! Wir bleiben und sprechen mit unseren Moderator:innen und Faces über alles, was sie in und außerhalb der Sendung bewegt: Liebe, Familie, Projekte - das, was neben dem Frühstücksfernsehen aktuell bei ihnen eben so ansteht! Off Air und ganz privat!
Genre:Unterhaltung, Talk
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1