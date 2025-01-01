Off Limits mit Harro Füllgrabe
Off Limits mit Harro Füllgrabe
Off Limits mit Harro Füllgrabe - Die neue Doku-Reihe mit dem beliebten Galileo Reporter zeigt dir, wie er bei den unterschiedlichsten Abenteuern an seine Grenzen stößt. Schau dir jetzt alle Folgen auf MyVideo an! Spätestens seit seinen Reportagen und Selbstversuchen zu den unterschiedlichsten Themen für das Wissensmagazin Galileo ist der rasende Reporter Harro Füllgrabe Kult und bekannt für seine Abenteuerlust und seine Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Herausforderungen. Dafür wird er jetzt mit seiner eigenen Doku-Reihe Off Limits mit Harro Füllgrabe belohnt, die ihn bei den unterschiedlichsten und halsbrecherischsten Aktionen begleitet. Die Mission lautet, seine Ängste zu überwinden und auch in Extremsituationen einen kühlen Kopf zu bewahren. Harro Füllgrabe ist sich für nichts zu schade und scheut sich vor keiner neuen Herausforderung, egal wie waghalsig und gefährlich sie auch sein mag. Er testet seine Limits aus und wächst nach jeder neuen Aktion nochmal ein Stückchen weiter über sich selbst hinaus. Unglaublich, welche Strapazen er dabei auf sich nimmt und welchen Gefahren er sich teilweise aussetzt. Auch wenn er mal einen kurzen Moment des Zweifels hegt, aufgeben ist nie eine Option für ihn. Er weiß aber auch genau, wofür: Alles im Zeichen der Wissenschaft und um auszutesten, was der Mensch auch unter den feindlichsten Bedingungen alles aushalten kann. Bist du genauso abenteuerlustig wie er und immer auf der Suche nach dem neuesten Kick? Suchst du noch nach Inspirationen für deine eigene ganze persönlich Challenge? Dann begleite ihn bei seinem Survival-Trip und verpass keine einzige Folge mehr von Off Limits mit Harro Füllgrabe. Schalte ein auf MyVideo absolut kostenlos und in voller Länge.