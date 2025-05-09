OMR25
OMR25
OMR25 (6./7.5.) - Das Festival für das digitale Universum. Ab 7. Mai gibt es hier ausgewählte Speakings auf Abruf. Einmal im Jahr versammelt sich die Online-Marketing- und Digital-Branche in Hamburg: zwei Tage voller inspirierender Vorträge, spannender Diskussionen & Talks. Auf den großen Bühnen sprechen Macherinnen und Macher aus (Digital-) Wirtschaft, Politik, Kultur und Sport – die ersten Beiträge schalten wir schon am 7. Mai frei, über 20 Highlights sind ab 9. Mai 2025 exklusiv bei Joyn verfügbar.
OMR Festival 2025: Die besten Talks, Speaker:innen und Diskussionen hier im Stream auf Joyn
Durch eine exklusive Zusammenarbeit von Joyn mit dem OMR Festival haben die Nutzerinnen und Nutzer in diesem Jahr die Möglichkeit, Teile des Events digital im Stream zu verfolgen. Sie finden 20 hochkarätige Vorträge, Podiumsdiskussionen, Live-Podcasts und Präsentationen, die die neuesten Trends und Entwicklungen im Bereich des digitalen Marketings beleuchten.
Insgesamt stellen sich bei des OMR 2025 rund 1.000 Unternehmen in den Messehallen vor. Rund 70.000 Besucherinnen und Besucher werden an beiden Tagen der Digitalkonferenz erwartet. Auf vier Stages (Conference Stage, Blue Stage, Red Stage und Yellow Stage) bringt die OMR wieder die wichtigen Köpfe und Themen der Branche auf die Bühne.
Diese Vorträge und Diskussionen des OMR 2025 sind im Stream auf Joyn zu sehen
- Philipp Westermeyer (Founder OMR), Roland Eisenbrand (OMR): Keynote "State of the German Internet" (Conference Stage)
- Nicholas Turley, Head of Product ChatGPT: "Wie ChatGPT die Welt eroberte: (Conference Stage)
- Dennis Schröder, CEO Snipes, C-Level Paris St. Germain: "Sponsorship Revolution: How SNIPES & PSG are Redefining Sports Marketing Through Culture & Community" (Yellow Stage)
- Dirk Nowitzki, Hall of Fame Athlete: "Fireside Chat With Dirk Nowitzki" (Conference Stage)
- RAF Camora, Artist, Music Manager & Author: "Becoming a Music Legend – RAF Camora im Interview über seine einmalige Karriere" (Conference Stage)
- Mette Lykke, CEO Too Good To Go: "Too Good To Go: Saving the Planet, Bite by Bite" (Conference Stage)
- Johannes Kliesch, Founder Snocks: "Lessons Learned: Johannes Kliesch bewertet die Übernahme von Oceans Apart" (Yellow Stage)
- Marc Opelt, Otto, Thomas Sailer, Adidas: "'Home is where your brand is': Effektive Markeninszenierung mit OTTO und adidas" (Yellow Stage)
- Panel "Unterhaltung mit Haltung: Content zwischen Entertainment und gesellschaftlichem Impact" mit Enissa Amani, Levi Penell, Sebastian "rewinside" Meyer und Tanja Karrasch (Blue Stage)
- Panel mit Anna Cramling, Daniel Rensch, Levy Rozman, Stefan Kastenmüller: "Der Hype um Schach – wie können Marken mitspielen?" (Blue Stage)
- Nora Fehlbaum, CEO Vitra: "Vitra: Von Designklassikern bis Circular Economy - drei Generationen Unternehmensgeschichte (Conference Stage)
- Bobby Dekeyser, Former Professional Soccer Player, Entrepreneur & Author: "Always a Beginner: Bayern-Profi, Millionen-Exit, Ibiza-Farm – Das verrückte Leben von Bobby Dekeyser" (Conference Stage)
- Nicole Mommsen, Head of Communication and Marketing Deutsche Bahn: "Baustellen-Doku 'Bahnsinn Riedbahn': Wie die Deutsche Bahn Branded Entertainment neu denkt" (Blue Stage)
- Live-Podcast "Beyond Business", Chris Wolf, ESN, Eric Demuth, Bitpanda, Jaadiee Diefenbach, Fashion Creator (Blue Stage)
- E-Commerce-Trends 2025 - Live-Podcast "OMR Education" mit Tarek Müller, Founder About You, Rolf Hermann, OMR (Yellow Stage)
- Umer und Stephanie Butt, Founder Glückspilz: "Glückspilz: Vom lokalen Burgergrill zu einer der bekanntesten Brands in DACH" (Yellow Stage)
- Christian Kroll, Founder Ecosia: "Bäume statt Billionen: Wie Ecosia Big Tech die Stirn bietet" (Yellow Stage)
- Marvin Behrens, OMR, Martin Heinemann, BND, "State of HR: Wir suchen Terroristen (M/W/D) – Der BND-Coup im Recruiting" (Yellow Stage)
- Jens Polomski, KI-Experte: "KI-powered Brand Building - Von der Idee zur Kampagne" (Yellow Stage)