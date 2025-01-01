Oppenheimer
1 Staffel
Robert Oppenheimer wird der Vater der Atombombe genannt und gilt als einer der bedeutendsten und umstrittensten Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts. Nach dem Ende seines Studiums beginnt er eine beispiellose Karriere, die ihn in streng geheime Labore führt und ihn zum Teil politischer Intrigen macht. Die ethischen Dilemmata, die mit seiner Arbeit einhergehen, zerreißen das Genie innerlich.
Genre:Drama, Biografie
Produktion:GB, 1980
12
