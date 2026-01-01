Otto Bulletproof - Facing the Unknown
Packende Abenteuer und ein neues Gesicht: Otto Karasch, in der Outdoor- und Survival-Szene auch bekannt als „Otto Bulletproof“, nimmt die Zuschauer in „Facing the Unknown“ mit an die entlegensten Orte der Welt. Dort meistert der ehemalige Elitesoldat zusammen mit wechselnden Reisegefährten brenzlige Extremsituationen und herausfordernde Challenges. In der Wildnis ist dem Bushcraft-Experten kein Weg zu weit und keine Prüfung zu schwer. Seine waghalsigen Expeditionen führen den „kugelsicheren Otto“ unter anderem zum geografischen Mittelpunkt Afrikas, in die Everglades und ins ferne Altai-Gebirge. Wo er die Lebensweise, die Traditionen und die Kultur der letzten Adlerjäger kennenlernt.
