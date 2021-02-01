Die GeburtstagsenthüllungJetzt ohne Werbung streamen
Outmatched - Allein unter Genies
Folge 10: Die Geburtstagsenthüllung
21 Min.Folge vom 01.02.2021Ab 12
Kay und Mike gestehen Leila, dass sie über das Datum ihres Geburtstages gelogen haben und sie nicht am selben Tag wie Marc geboren wurde. Als Wiedergutmachung bieten sie Leila an, eine Party zu organisieren, bei der sie das Thema bestimmen darf. Während der Planung haben sie jedoch Schwierigkeiten, ihre eigenen Vorstellungen zurückzuhalten.
Alle Staffeln im Überblick
Outmatched - Allein unter Genies
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television