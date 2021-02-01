Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Outmatched - Allein unter Genies

Die Geburtstagsenthüllung

ProSiebenStaffel 1Folge 10vom 01.02.2021
Joyn Plus
Die Geburtstagsenthüllung

Die GeburtstagsenthüllungJetzt ohne Werbung streamen

Outmatched - Allein unter Genies

Folge 10: Die Geburtstagsenthüllung

21 Min.Folge vom 01.02.2021Ab 12

Kay und Mike gestehen Leila, dass sie über das Datum ihres Geburtstages gelogen haben und sie nicht am selben Tag wie Marc geboren wurde. Als Wiedergutmachung bieten sie Leila an, eine Party zu organisieren, bei der sie das Thema bestimmen darf. Während der Planung haben sie jedoch Schwierigkeiten, ihre eigenen Vorstellungen zurückzuhalten.

Alle Staffeln im Überblick

Outmatched - Allein unter Genies
ProSieben
Outmatched - Allein unter Genies

Outmatched - Allein unter Genies

Alle 1 Staffeln und Folgen