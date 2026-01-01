Outmatched - Allein unter Genies
Folge 3: Der Besuch der Großeltern
21 Min.Ab 6
Sylvia und Jay, Mikes Eltern, sind zu Besuch und stellen den Alltag der Familie gehörig auf den Kopf. Während Sylvia ihre Enkeltochter Nicole zu einem Beautytag einlädt, sieht Jay es als seine Aufgabe an, Brian das Autofahren beizubringen. Unterdessen bemüht sich Kay nach Kräften, ihrer neugierigen Schwiegermutter aus dem Weg zu gehen, deren einziges Thema ihr Sohn Mike ist.
Alle Staffeln im Überblick
Outmatched - Allein unter Genies
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 20th Century Fox International Television