Outmatched - Allein unter Genies

Der Besuch der Großeltern

ProSieben FUNStaffel 1Folge 3
Der Besuch der Großeltern

Outmatched - Allein unter Genies

Folge 3: Der Besuch der Großeltern

21 Min.Ab 6

Sylvia und Jay, Mikes Eltern, sind zu Besuch und stellen den Alltag der Familie gehörig auf den Kopf. Während Sylvia ihre Enkeltochter Nicole zu einem Beautytag einlädt, sieht Jay es als seine Aufgabe an, Brian das Autofahren beizubringen. Unterdessen bemüht sich Kay nach Kräften, ihrer neugierigen Schwiegermutter aus dem Weg zu gehen, deren einziges Thema ihr Sohn Mike ist.

Outmatched - Allein unter Genies
ProSieben FUN
Outmatched - Allein unter Genies

Outmatched - Allein unter Genies

