Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Outmatched - Allein unter Genies

Der Mobber fällt nicht weit vom Stamm

ProSieben FUNStaffel 1Folge 6
Joyn Plus
Der Mobber fällt nicht weit vom Stamm

Der Mobber fällt nicht weit vom StammJetzt ohne Werbung streamen

Outmatched - Allein unter Genies

Folge 6: Der Mobber fällt nicht weit vom Stamm

21 Min.Ab 6

Als Mike und Kay in die Schule bestellt werden, weil Marcs Klassenlehrer sich von ihm gemobbt fühlt, ist für die beiden klar, dass ihr Sohn mehr gefordert werden muss. Ein Gespräch mit dem Direktor einer Schule für Hochbegabte, Dr. Walker, verläuft jedoch nicht wie geplant, als dieser Kay wiedererkennt und ihr vorwürft, ihn während seiner High-School-Zeit schikaniert zu haben. Unglücklicherweise kann sich Kay jedoch nicht an ihn erinnern.

Alle Staffeln im Überblick

Outmatched - Allein unter Genies
ProSieben FUN
Outmatched - Allein unter Genies

Outmatched - Allein unter Genies

Alle 1 Staffeln und Folgen