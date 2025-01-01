Der Mobber fällt nicht weit vom StammJetzt ohne Werbung streamen
Folge 6: Der Mobber fällt nicht weit vom Stamm
21 Min.Ab 6
Als Mike und Kay in die Schule bestellt werden, weil Marcs Klassenlehrer sich von ihm gemobbt fühlt, ist für die beiden klar, dass ihr Sohn mehr gefordert werden muss. Ein Gespräch mit dem Direktor einer Schule für Hochbegabte, Dr. Walker, verläuft jedoch nicht wie geplant, als dieser Kay wiedererkennt und ihr vorwürft, ihn während seiner High-School-Zeit schikaniert zu haben. Unglücklicherweise kann sich Kay jedoch nicht an ihn erinnern.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 20th Century Fox International Television