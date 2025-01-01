Outmatched - Allein unter Genies
Folge 8: Neue beste Freunde
21 Min.Ab 6
Mike und Kay realisieren mit Schrecken, dass Rita und Irwin ihre einzigen Freunde sind. Auf einer Veranstaltung von Nicoles und Brians Schule, beschließen sie, sich mit Beth und Sigmund, den Eltern des Projektpartners ihrer Kinder, anzufreunden. Das Vorhaben gestaltet sich jedoch schwieriger als erwartet.
Outmatched - Allein unter Genies
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 20th Century Fox International Television