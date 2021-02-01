Zum Inhalt springenBarrierefrei
Outmatched - Allein unter Genies

Staffel 1Folge 9vom 01.02.2021
Folge 9: Der Rückzugsort

21 Min.Folge vom 01.02.2021Ab 12

Als Mike Schimmel im Keller entdeckt, verlieren er und Kay während der Renovierungsarbeiten ihren einzigen Rückzugsort. Um ihren zunehmend gestressten Eltern eine Auszeit zu gönnen, organisieren die Kinder eine Übernachtung im Casino für sie. Nicole und Brian sind von ihren Babysitter-Fähigkeiten überzeugt, finden sich jedoch bald inmitten eines riesigen Chaos wieder.

