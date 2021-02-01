Outmatched - Allein unter Genies
Folge 9: Der Rückzugsort
21 Min.Folge vom 01.02.2021Ab 12
Als Mike Schimmel im Keller entdeckt, verlieren er und Kay während der Renovierungsarbeiten ihren einzigen Rückzugsort. Um ihren zunehmend gestressten Eltern eine Auszeit zu gönnen, organisieren die Kinder eine Übernachtung im Casino für sie. Nicole und Brian sind von ihren Babysitter-Fähigkeiten überzeugt, finden sich jedoch bald inmitten eines riesigen Chaos wieder.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
