Outmatched - Allein unter Genies

Der ganz normale Wahnsinn

ProSieben FUNStaffel 1Folge 1
Folge 1: Der ganz normale Wahnsinn

22 Min.Ab 6

Kay und Mike sind fassungslos, als sie erfahren, dass ihr Sohn Marc hochbegabt ist. Auch seine Geschwister Jack und Nicole sind Wunderkinder; die beiden Teenager tanzen ihren überforderten Eltern ständig auf der Nase herum. Die kleine Leila hingegen ist von Intelligenz verschont geblieben. Als ein Ausflug auf den Jahrmarkt ansteht, kommt es zu einem Familienstreit, denn keines der vier Kinder hat darauf Lust. Nicole möchte lieber wissen, ob sie oder Marc einen höheren IQ hat.

