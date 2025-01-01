Outmatched - Allein unter Genies
Folge 5: Das Date
21 Min.Ab 6
Kay und Mike sprühen über vor Begeisterung, als sie erfahren, dass Nicole einen Freund hat. Nach dem ersten Kennenlernen sind sie jedoch besorgt, dass Tyler einen schlechten Einfluss auf ihre hochbegabte Tochter ausüben und sie verletzen könnte. Unterdessen begegnet Marc in einem Museum seiner ersten Liebe.
Outmatched - Allein unter Genies
