Outmatched - Allein unter Genies
Folge 7: Gescheitertes Scheitern
21 Min.Ab 6
Nicole reagiert über, als sie trotz ihres Sieges beim Spielen mit der Familie ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht wird. Mike und Kay sind sich daraufhin einig, dass es ihrer Tochter guttun würde, einmal zu verlieren. Sie überreden sie, an einem Schönheitswettbewerb teilzunehmen, überzeugt, dass sie diesen unmöglich gewinnen kann. Doch da haben sie die Rechnung ohne Nicoles Ehrgeiz gemacht.
