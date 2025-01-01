Pan Am
1 StaffelAb 12
Pan Am
Maggie, Kate, Laura und Colette arbeiten als Flugbegleiterinnen bei der amerikanischen Fluglinie PAN AM - ein Traumjob in den 1960er Jahren. Mit von der Partie sind außerdem der smarte Flugkapitän Dean und sein erster Offizier Ted. Gezeigt werden die beruflichen Herausforderungen, die das Team zu bewältigen hat, aber auch das turbulente Privatleben der PAN AM-Crew.
Genre:Drama
Produktion:US, 2011
