Pantheon
Folge 1: Pantheon
39 Min.Ab 12
Maddie hat es nicht leicht: Vor zwei Jahren verliert sie ihren Vater, zieht daraufhin mit ihrer Mutter um und muss sich an eine neue Schule gewöhnen. Obwohl sie von ihren Klassenkameraden gemobbt wird, vertraut sie sich niemandem an. Trost findet sie im Chat mit einer unbekannten Person. Als ihre Mutter davon erfährt und den Chatpartner zur Rede stellt, gibt er sich als ihr verstorbener Mann David zu erkennen. Zeitgleich wird der begabte Ingenieur Vinod Chanda entführt.
Pantheon
Genre:Anime, Science Fiction, Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© AMC Film Holdings LLC