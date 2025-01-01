Pantheon
Folge 4: The Gods Will Not Be Chained
41 Min.Ab 12
Vinod Chanda gelingt es, sich aus eigener Kraft als Uploaded Intelligence aus den Fängen seiner Entführer zu befreien. Sein vorrangiges Ziel ist die Rache an den Hintermännern. Maddie wird unterdessen Zeugin, wie die digitale Version ihres Vaters von der virtuellen Präsenz der verstorbenen Laurie Lowell angegriffen wird. Das Mädchen wendet sich daraufhin Hilfe suchend an Caspian.
Pantheon
Genre:Anime, Science Fiction, Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© AMC Film Holdings LLC