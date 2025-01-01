Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Pantheon

The Gods Will Not Be Chained

ProSieben FUNStaffel 1Folge 4
Joyn Plus
The Gods Will Not Be Chained

The Gods Will Not Be ChainedJetzt ohne Werbung streamen

Pantheon

Folge 4: The Gods Will Not Be Chained

41 Min.Ab 12

Vinod Chanda gelingt es, sich aus eigener Kraft als Uploaded Intelligence aus den Fängen seiner Entführer zu befreien. Sein vorrangiges Ziel ist die Rache an den Hintermännern. Maddie wird unterdessen Zeugin, wie die digitale Version ihres Vaters von der virtuellen Präsenz der verstorbenen Laurie Lowell angegriffen wird. Das Mädchen wendet sich daraufhin Hilfe suchend an Caspian.

Alle Staffeln im Überblick

Pantheon
ProSieben FUN
Pantheon

Pantheon

Alle 2 Staffeln und Folgen