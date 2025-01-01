Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 1Folge 6
Folge 6: You Must Be Caspian

40 Min.Ab 12

Maddie sucht gemeinsam mit ihrem Vater und Laurie nach Caspian. Sie wissen, wer er wirklich ist. Der Junge wiederum stellt in der Zwischenzeit seinen angeblichen Vater zur Rede. Doch bevor er Caspians Fragen beantworten kann, verliert er das Bewusstsein. Vinod Chanda sondiert unterdessen die Möglichkeiten, die sich ihm als UI bieten, eine neue Welt zu erschaffen.

ProSieben FUN
