Pantheon
Folge 6: You Must Be Caspian
40 Min.Ab 12
Maddie sucht gemeinsam mit ihrem Vater und Laurie nach Caspian. Sie wissen, wer er wirklich ist. Der Junge wiederum stellt in der Zwischenzeit seinen angeblichen Vater zur Rede. Doch bevor er Caspians Fragen beantworten kann, verliert er das Bewusstsein. Vinod Chanda sondiert unterdessen die Möglichkeiten, die sich ihm als UI bieten, eine neue Welt zu erschaffen.
Alle Staffeln im Überblick
Pantheon
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Science Fiction, Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© AMC Film Holdings LLC