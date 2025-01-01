Pantheon
Folge 7: We Are You
40 Min.Ab 12
Maddie und ihre Mutter erfahren von David, dass Laurie die Öffentlichkeit über die Existenz der Uploaded Intelligences aufklären will. Nach einigen verheerenden Anschlägen, die von den virtuellen Präsenzen gesteuert werden, möchte Laurie die Menschheit warnen. Chanda und David befürchten aber, dass auch sie dadurch enttarnt und vernichtet werden, um die Bevölkerung vor der künstlichen Intelligenz zu beschützen.
Alle Staffeln im Überblick
Pantheon
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Science Fiction, Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© AMC Film Holdings LLC