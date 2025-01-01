Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Pantheon

We Are You

ProSieben FUNStaffel 1Folge 7
Joyn Plus
We Are You

We Are YouJetzt ohne Werbung streamen

Pantheon

Folge 7: We Are You

40 Min.Ab 12

Maddie und ihre Mutter erfahren von David, dass Laurie die Öffentlichkeit über die Existenz der Uploaded Intelligences aufklären will. Nach einigen verheerenden Anschlägen, die von den virtuellen Präsenzen gesteuert werden, möchte Laurie die Menschheit warnen. Chanda und David befürchten aber, dass auch sie dadurch enttarnt und vernichtet werden, um die Bevölkerung vor der künstlichen Intelligenz zu beschützen.

Alle Staffeln im Überblick

Pantheon
ProSieben FUN
Pantheon

Pantheon

Alle 2 Staffeln und Folgen