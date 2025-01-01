The Gods Have Not Died in VainJetzt ohne Werbung streamen
Pantheon
Folge 1: The Gods Have Not Died in Vain
41 Min.Ab 12
Um die Uploaded Intelligences aufzuhalten, wird das gesamte Internet abgeschaltet. Gemeinsam mit ihren Freunden versucht Maddie, ein Netzwerk zu installieren, das zumindest die Bewohner ihrer Stadt wieder miteinander verbindet. Maddie will ihre Mitmenschen über das wahre Wesen einiger UI aufklären, doch ihre Mutter ist dagegen. Es gibt Demonstrationen von besorgten Menschen, die die Macht der künstlichen Intelligenz fürchten. Ellen muss indes eine Aussage vor dem Kongress machen.
Genre:Anime, Science Fiction, Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
