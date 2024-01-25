Pantheon
Folge 4: Olivia & Farhad
40 Min.Folge vom 25.01.2024Ab 12
Maddie und Caspian geben Mist einen eigenen Körper. Als Roboter getarnt, begleitet die künstliche Intelligenz die beiden Teenager nach London. Dort wollen sie eine Wissenschaftlerin aufsuchen, die schon vor Jahren bei der Zukunftskonferenz für das friedliche Zusammenleben von UI und Menschen geworben hat. Dr. Olivia Evans ist mittlerweile ebenfalls zu einer UI geworden, die von dem Fehler im Quellcode betroffen ist. Caspian bietet ihr an, sie zu heilen.
Alle Staffeln im Überblick
Pantheon
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Science Fiction, Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: AMC Film Holdings LLC