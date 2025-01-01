Pantheon
Folge 6: Apokalypsis
41 Min.Ab 12
Vinod Chanda kontaktiert Ellen, um ihr von Holstroms perfidem Plan zu erzählen: Der Wissenschaftler will unzählige Menschen mit einem tödlichen Virus infizieren, um die Überlebenden zu überzeugen, ihr körperliches Dasein aufzugeben und sich in die Cloud hochladen zu lassen. Caspian sieht derweil nur eine Chance, um Holstrom zu besiegen: Er möchte sich als UI dem Kampf gegen ihn stellen. Doch Maddie ist dagegen. Sie gesteht ihm ihre Gefühle, in der Hoffnung, Caspian aufzuhalten.
Genre:Anime, Science Fiction, Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© AMC Film Holdings LLC