Pantheon
Folge 8: Deep Time
45 Min.Ab 12
Der Krieg zwischen Menschen und UI spitzt sich zu. Caspian will zwischen beiden Seiten vermitteln. Das gestaltet sich allerdings schwierig. Die Fronten sind verhärtet - und auch die Zeit läuft ihm davon, denn Caspians Infektion mit dem Antivirus schreitet voran und droht ihn endgültig auszulöschen. Zusätzlich mischt sich SafeSurf in den Konflikt ein.
Genre:Anime, Science Fiction, Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© AMC Film Holdings LLC