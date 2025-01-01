Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Party Down

Jährliche Party der Hauseigentümer von Willow Canyon

ProSieben FUNStaffel 1Folge 1
Joyn Plus
Jährliche Party der Hauseigentümer von Willow Canyon

Jährliche Party der Hauseigentümer von Willow CanyonJetzt ohne Werbung streamen

Party Down

Folge 1: Jährliche Party der Hauseigentümer von Willow Canyon

28 Min.Ab 12

Ron gibt sein Bestes, um das Team der Catering-Firma "Party Down" zu motivieren. Das ist allerdings gar nicht so einfach, denn jeder einzelne seiner Kollegen träumt von einer ganz anderen Karriere: Die meisten wollen in der Unterhaltungsindustrie Fuß fassen. Bis dahin müssen sich die erfolglosen Schauspieler und Musiker allerdings mit Häppchen und schwierigen Kunden herumschlagen. Unterstützung erhalten sie von dem ehemaligen "Party Down"-Mitarbeiter Henry.

Alle Staffeln im Überblick

Party Down
ProSieben FUN
Party Down

Party Down

Alle 3 Staffeln und Folgen