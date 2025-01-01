Jährliche Party der Hauseigentümer von Willow CanyonJetzt ohne Werbung streamen
Party Down
Folge 1: Jährliche Party der Hauseigentümer von Willow Canyon
28 Min.Ab 12
Ron gibt sein Bestes, um das Team der Catering-Firma "Party Down" zu motivieren. Das ist allerdings gar nicht so einfach, denn jeder einzelne seiner Kollegen träumt von einer ganz anderen Karriere: Die meisten wollen in der Unterhaltungsindustrie Fuß fassen. Bis dahin müssen sich die erfolglosen Schauspieler und Musiker allerdings mit Häppchen und schwierigen Kunden herumschlagen. Unterstützung erhalten sie von dem ehemaligen "Party Down"-Mitarbeiter Henry.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited
