Der Stennheiser-Pong Hochzeitsempfang
Party Down
Folge 10: Der Stennheiser-Pong Hochzeitsempfang
28 Min.Ab 16
Gerade als Henry zum ersten Mal seit langer Zeit zufrieden mit seinem Leben ist, wartet die nächste Herausforderung auf ihn und seine Kollegen: Eine Konkurrenzfirma reißt das Regiment bei einem lukrativen Auftrag an sich. Rons Team darf nur im Hintergrund fungieren. Das wirft den Teamleiter derart aus der Bahn, dass Henry für ihn einspringen muss.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited
