ProSieben FUNStaffel 1Folge 3
28 Min.Ab 12

Die "Party Down"-Crew richtet eine Single-Party aus. Während sich die Kollegen schon darauf freuen, selbst neue Kontakte zu knüpfen, erinnert Ron sein Team an ihre Verpflichtungen. Seine Befürchtungen stellen sich allerdings schnell als unbegründet heraus, denn die Feier ist eher ein Seminar für Senioren.

Alle Staffeln im Überblick

ProSieben FUN
