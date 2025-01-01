Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Party Down

Der Investorenabend

ProSieben FUNStaffel 1Folge 4
Joyn Plus
Der Investorenabend

Der InvestorenabendJetzt ohne Werbung streamen

Party Down

Folge 4: Der Investorenabend

27 Min.Ab 12

Ron wittert die Chance aufs große Geld, indem er nach einer großen Investorengala selbst sein Erspartes anlegt. Er will die hart verdienten 10.000 Dollar in ein zwielichtiges Geschäft stecken, um sich im Anschluss in ein Franchise einzukaufen. Das Verhältnis zwischen Casey und Henry ist derweil nach ihrer gemeinsamen Nacht angespannt, was die Zusammenarbeit nicht gerade erleichtert.

Alle Staffeln im Überblick

Party Down
ProSieben FUN
Party Down

Party Down

Alle 3 Staffeln und Folgen