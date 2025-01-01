Party Down
Folge 4: Der Investorenabend
27 Min.Ab 12
Ron wittert die Chance aufs große Geld, indem er nach einer großen Investorengala selbst sein Erspartes anlegt. Er will die hart verdienten 10.000 Dollar in ein zwielichtiges Geschäft stecken, um sich im Anschluss in ein Franchise einzukaufen. Das Verhältnis zwischen Casey und Henry ist derweil nach ihrer gemeinsamen Nacht angespannt, was die Zusammenarbeit nicht gerade erleichtert.
Alle Staffeln im Überblick
Party Down
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren