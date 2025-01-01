Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 1Folge 6
28 Min.Ab 16

Ein wichtiger Produzent beauftragt Rons Team damit, die Sweet Sixteen Party seiner Tochter auszurichten. Die ursprünglich dafür vorgesehene Catering-Firma hat kurzfristig abgesagt. Nun hofft Ron darauf, sich in der Unterhaltungsindustrie mit seinem Party-Service einen Namen machen zu können. Seine Angestellten hingegen wollen den Auftrag für ihre eigenen Zwecke nutzen.

