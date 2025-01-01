Taylor Stiltskins 16. GeburtstagJetzt ohne Werbung streamen
Party Down
Folge 6: Taylor Stiltskins 16. Geburtstag
28 Min.Ab 16
Ein wichtiger Produzent beauftragt Rons Team damit, die Sweet Sixteen Party seiner Tochter auszurichten. Die ursprünglich dafür vorgesehene Catering-Firma hat kurzfristig abgesagt. Nun hofft Ron darauf, sich in der Unterhaltungsindustrie mit seinem Party-Service einen Namen machen zu können. Seine Angestellten hingegen wollen den Auftrag für ihre eigenen Zwecke nutzen.
Alle Staffeln im Überblick
Party Down
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren