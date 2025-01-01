Party Down
Folge 7: Brandix Betriebsausflug
26 Min.Ab 16
Ron hat alle Hände voll zu tun, um sein Team zu motivieren. Jeder einzelne beschäftigt sich mit seinen eigenen Themen, anstatt den nächsten Auftrag vorzubereiten. Die "Party Down"-Crew muss nämlich das Catering für den Betriebsausflug einer Firma stellen. Ein bekannter Sportler tritt bei der Veranstaltung als Redner auf und versteht sich etwas zu gut mit Casey - zumindest ist Henry dieser Ansicht.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited
