Party Down

Die Backstage-Party von Jackal Onassis

ProSieben FUNStaffel 2Folge 1
Die Backstage-Party von Jackal Onassis

Die Backstage-Party von Jackal Onassis

Party Down

Folge 1: Die Backstage-Party von Jackal Onassis

27 Min.Ab 12

Henry leitet mittlerweile das "Party Down"-Team und steckt in einer unangenehmen Situation: Er muss einen Kollegen entlassen - und der hat überhaupt kein Verständnis für die Entscheidung. Casey soll ihn ersetzen und wieder bei der Catering-Firma einsteigen. Und auch Ron kehrt nach seinem beruflichen Ausflug zu "Soup 'R Crackers" wieder zu seinem alten Team zurück.

Party Down
ProSieben FUN
Party Down

Party Down

