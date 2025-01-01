Die Backstage-Party von Jackal OnassisJetzt ohne Werbung streamen
Party Down
Folge 1: Die Backstage-Party von Jackal Onassis
27 Min.Ab 12
Henry leitet mittlerweile das "Party Down"-Team und steckt in einer unangenehmen Situation: Er muss einen Kollegen entlassen - und der hat überhaupt kein Verständnis für die Entscheidung. Casey soll ihn ersetzen und wieder bei der Catering-Firma einsteigen. Und auch Ron kehrt nach seinem beruflichen Ausflug zu "Soup 'R Crackers" wieder zu seinem alten Team zurück.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited
