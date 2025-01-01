Die Precious Lights Vorschul-AuktionJetzt ohne Werbung streamen
Party Down
Folge 2: Die Precious Lights Vorschul-Auktion
27 Min.Ab 12
Die "Party Down"-Crew bereitet das Catering für eine ganz besondere Auktion vor: Ambitionierte Eltern überbieten sich gegenseitig, um einen guten Eindruck bei der Leitung ihrer favorisierten Vorschule zu hinterlassen. So erhoffen sie, einen der begehrten Plätze für ihren Nachwuchs zu ergattern. Weil Henry zum ersten Mal eine solche Veranstaltung bewirtet, glänzt Ron mit etlichen ungebetenen Ratschlägen.
Alle Staffeln im Überblick
Party Down
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren