Party Down
Folge 3: Nick Dicintos Swinger-Abend
27 Min.Ab 16
Ron ist untröstlich: Seine Freundin hat ihn verlassen. Da kommt ihm der aktuelle Catering-Job gerade recht. Der Auftraggeber veranstaltet eine sehr freizügige Party, bei der wirklich alles erlaubt ist. Jedoch scheinen nicht einmal die Gäste zu wissen, dass sie zu einer Orgie eingeladen wurden. Roman greift dem Gastgeber unter die Arme und gibt ihm eine Menge nicht ganz so hilfreicher Tipps, um die Stimmung etwas aufzulockern.
Party Down
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited
