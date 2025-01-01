Party Down
Folge 5: Steve Guttenbergs Geburtstag
27 Min.Ab 12
Ron scheint sein Leben wieder im Griff zu haben. Nach Rückschlägen im Job und in der Liebe will er endlich voller Elan durchstarten. Also stürzt er sich in die Arbeit und freut sich auf die Geburtstagsparty von Steve Guttenberg, für die er gemeinsam mit seinen Kollegen das Catering stellt. Die Party verläuft allerdings ganz anders als erwartet.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited
