Party Down

Steve Guttenbergs Geburtstag

ProSieben FUNStaffel 2Folge 5
Steve Guttenbergs Geburtstag

Party Down

Folge 5: Steve Guttenbergs Geburtstag

27 Min.Ab 12

Ron scheint sein Leben wieder im Griff zu haben. Nach Rückschlägen im Job und in der Liebe will er endlich voller Elan durchstarten. Also stürzt er sich in die Arbeit und freut sich auf die Geburtstagsparty von Steve Guttenberg, für die er gemeinsam mit seinen Kollegen das Catering stellt. Die Party verläuft allerdings ganz anders als erwartet.

Party Down
ProSieben FUN
Party Down

Party Down

