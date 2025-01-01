Premierenabend von "Nicht Deine Frau"Jetzt ohne Werbung streamen
Party Down
Folge 6: Premierenabend von "Nicht Deine Frau"
26 Min.Ab 12
Eine Laientheatergruppe bucht die "Party Down"-Crew für ihre nächste Aufführung. Kyle war vor einiger Zeit auch Teil des Ensembles. Er fühlt sich seinen einstigen Kollegen gegenüber verpflichtet und will ihnen helfen, die bevorstehende Pleite abzuwenden. Dafür muss er Spenden sammeln - und das ist gar nicht so einfach.
Alle Staffeln im Überblick
Party Down
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren