Kyle Bradway ist der NachtschwärmerJetzt ohne Werbung streamen
Party Down
Folge 1: Kyle Bradway ist der Nachtschwärmer
31 Min.Ab 12
Nach jahrelangen Fehlversuchen schafft Kyle endlich den Durchbruch in Hollywood. Er spielt einen Superhelden in einem Kinofilm. Für die Premierenfeier engagiert er seine ehemaligen Kollegen von "Party Down"-Catering. Während sich Ron über das Wiedersehen freut, ist Roman eifersüchtig auf Kyles Erfolg.
Alle Staffeln im Überblick
Party Down
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren