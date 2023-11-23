Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Party Down

Erstes jährliches PI2A-Symposium

ProSieben FUNStaffel 3Folge 3vom 23.11.2023
Joyn+
Erstes jährliches PI2A-Symposium

Erstes jährliches PI2A-SymposiumJetzt ohne Werbung streamen

Party Down

Folge 3: Erstes jährliches PI2A-Symposium

29 Min.Folge vom 23.11.2023Ab 12

Ron ist finanziell derart verzweifelt, dass er jeden Auftrag annimmt - egal, von wem er kommt. So muss die "Party Down"-Crew ein Symposium ausrichten, das sich an Anhänger einer speziellen politischen Gesinnung richtet. Das passt dem Team ganz und gar nicht. Henry und Evie kommen sich derweil immer näher.

Alle Staffeln im Überblick

Party Down
ProSieben FUN
Party Down

Party Down

Alle 3 Staffeln und Folgen