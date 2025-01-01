Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Party Down

KSGY-95 Luau der Preisträger

ProSieben FUNStaffel 3Folge 4
Joyn Plus
KSGY-95 Luau der Preisträger

KSGY-95 Luau der PreisträgerJetzt ohne Werbung streamen

Party Down

Folge 4: KSGY-95 Luau der Preisträger

31 Min.Ab 12

Bei einem Radio-Event stellt das Team von "Party Down" die Verpflegung. Um vor der Veranstaltung etwas zu entspannen, nimmt die Crew gemeinsam mit Henrys Freundin Evie bewusstseinserweiternde Pilze. Während Kyle und Henry unter dem Einfluss der Substanz entspannt wirken, leidet Roman unter Verfolgungswahn. Rons neue Köchin arbeitet unterdessen etwas zu experimentell.

Alle Staffeln im Überblick

Party Down
ProSieben FUN
Party Down

Party Down

Alle 3 Staffeln und Folgen