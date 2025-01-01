Es war einmal "Proms Away" WerbeveranstaltungJetzt ohne Werbung streamen
Party Down
Folge 5: Es war einmal "Proms Away" Werbeveranstaltung
31 Min.Ab 12
Lydia managt ihren Nachwuchs sehr erfolgreich. Weil ihr Kind immer berühmter wird, befürchtet sie, dass Escapade später ein gefallener Kinderstar wird, der in den Drogensumpf abstürzt. Um etwas mehr Normalität in Escapades Leben zu bringen, veranstaltet ihre Mutter gemeinsam mit der "Party Down"-Crew einen magischen Abschlussball, den ihre Tochter nie hatte.
