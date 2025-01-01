Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 3Folge 6
32 Min.Ab 12

Das Theaterstück, das Henry gemeinsam mit seinen Schülern auf die Beine gestellt hat, feiert Premiere. Das nimmt Evie zum Anlass, um ihren Freund mit einer Party zu überraschen. Seine Catering-Kollegen übernehmen die Bewirtung - bis der etwas zu akkurate Konrektor die Feierlichkeiten jäh beendet. Also verlagern die Gäste die Feier kurzerhand in die Bücherei der Schule.

ProSieben FUN
