Während ihrer Ermittlungen begegnet DI Bea Metcalfe der Archivarin Patience Evans - einer autistisch veranlagten Frau mit einer besonderen Art zu denken und zu beobachten. Mit analytischem Scharfsinn und einem Blick für verborgene Muster erkennt die Mitarbeiterin des Kriminalarchivs Zusammenhänge, die anderen entgehen, und wird so zu einer wertvollen Unterstützung für Bea und ihr Team bei der Aufklärung komplexer Fälle.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 2025
12
Copyrights:© Beta Film GmbH