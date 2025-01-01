Paul Panzers Comedy Spieleabend
Bei "Paul Panzers Comedy Spieleabend" ist Improvisationstalent gefragt: In der Show treten zwei Promiteams u.a. mit Tom Beck, Bülent Ceylan, Jorge Gonzalez, Sophia Thomalla, Britt Hagedorn, Uwe Ochsenknecht, Mariella Ahrens und Motsi Mabuse unter verschiedenen Mottos und in mehreren Spielrunden gegeneinander an. Paul Panzer: "Ein Spieleabend unter Freunden ist immer was Besonderes. Ich bin der Spielemacher und meine prominenten Kandidaten müssen sich richtig warm anziehen!"
Genre:Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2017
